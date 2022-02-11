Между Софией и Скопье запустят прямые авиарейсы
София, 11 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Болгарская авиакомпания «Гулливер» начинает свою работу на международном рейсе по маршруту София (Болгария) — Скопье (Республика Северная Македония). Об этом 11 февраля пишет софийская газета «24 часа».
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Самолет
По официальным данным, соответствующий первый полет состоится сегодня, 11 февраля. Его пассажирами станут министр транспорта и коммуникаций Болгарии Николай Сыбев, глава болгарского министерства туризма Христо Проданов, а также делегация из 20 представителей туристического сектора Болгарии.
Как ожидается, регулярные авиарейсы между Болгарией и Северной Македонией начнутся в апреле нынешнего года.