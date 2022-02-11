Омск, 11 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Осуждён бывший генеральный директор некоммерческого партнерства «Волейбольный клуб «Омичка» Сергей Шелпаков. Как сообщили ИА REGNUM 11 февраля в Следственном комитете РФ, он признан виновным в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

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В ведомстве напомнили, что в январе 2021 года жители Омской области обратились на личный приём к председателю СКР Александру Бастрыкину. Причиной обращения стала ситуация в НП «Волейбольный клуб «Омичка».

Экс-работники клуба пожаловались на невыплату зарплаты и «ряд других неправомерных действий со стороны руководства клуба». Бастрыкин потребовал передать материалы в центральный аппарат ведомства и изучить их на предмет хищения и мошенничества.

Установлено, что в сентябре 2015 года Шелпаков предоставил бухгалтеру волейбольного клуба счёт. Он содержал ложные сведения о том, что ООО «РСС Менеджмент» якобы оказало волейбольному клубу услуги по поиску места проведения учебно-тренировочного сбора волейбольной команды в Словакии. Обвиняемый велел оплатить указанный счёт.

Бухгалтер перечислила деньги на расчётный счёт компании. Однако, по информации ведомства, эту работу ранее уже выполнил сотрудник волейбольного клуба. В итоге бюджету Омской области был причинён ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.

Суд по ходатайству следствия арестовал имущество Шелпакова на сумму 385 тыс. рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае суд рассмотрел дело о незаконном использовании служебного автомобиля бывшим директором спортивной школы.

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