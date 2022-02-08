Чусовой, Пермский край, , 09:15 — REGNUM В Чусовом Пермского края суд рассмотрел дело о незаконном использовании служебного автомобиля бывшим директором спортивной школы. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

Экс-директора спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта обвинили в растрате, совершенной с использованием служебного положения. Будучи руководителем спортшколы, мужчина поехал в отпуск в Крым на служебной машине. Топливные расходы к месту поездки осуществлялись за счет бюджетных средств возглавляемой им организации.

Суд приговорил экс-директора к штрафу в размере 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.