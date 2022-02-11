Кемерово, 11 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Кемерове от коронавирусной инфекции на сегодняшний день привились 256 972 горожанина. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Отметим, что по данным на сегодня, 11 февраля, за прошедшие сутки в Кемеровской области выявили 2297 случаев заражения коронавирусом.

За это же время десять пациентов скончались, 488 человек выздоровели, медицинскую помощь получают 21 532 пациента с коронавирусом.