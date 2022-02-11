Таллин, 11 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь в размере €351 700 направят Украине власти Эстонии. Об этом 11 февраля сообщила глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс, ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Конфликт повлиял на жизнь почти пяти миллионов человек, из которых более трех миллионов нуждаются в гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что многим жителя Украины приходится сталкиваться с недостаточным оказанием медицинской помощи и коммунальных услуг, включая электро и водоснабжение, а также отопления.

«Люди, которые долгое время находились в состоянии постоянной опасности, также нуждаются в эмоциональной поддержке. Эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации с безопасностью, поэтому мы решили поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи границы», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что €190 тыс. будет выделено для дополнительной помощи домохозяйствам и пожилым людям, которые проживают около восточной границы Украины.

Помимо того, эстонский МИД совместно со службой спасения намерен передать украинской пограничной службе в феврале шесть палаток со спальными мешками, кровати, обогреватели, дизельные генераторы и принадлежности для обеспечения временного жилья на сумму €161 700 для того, чтобы страна могла подготовиться к возможному миграционному кризису.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос заявил, что в Вооружённых силах Украины появилось поколение «бумажной армии».