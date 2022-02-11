Лима, 11 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Региональные власти перуанского муниципалитета Кальяно одобрили 10 февраля законопроект, запрещающий двум людям передвигаться на одном мотоцикле. Таким образом они намереваются бороться с грабежами и преступлениями. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Мотоциклист

Законопроект был представлен на внеочередной сессии регионального комитета по безопасности граждан, в котором участвовали губернатор, мэры, омбудсмен, а также представители суда и полиции региона.

Помимо закона «о мотоциклах» власти обсуждали законодательную базу, которая будет препятствовать обороту незаконного или нестандартного оружия.

«Мы должны представить центральному правительству ряд стратегий для остановки волны насилия. Наша задача — снабдить полицию новыми инструментами, а потому мы требуем, чтобы региональные власти были уполномочены самостоятельно производить все финансовые операции для усиления борьбы с преступностью», — подчеркнул губернатор Кальяно.