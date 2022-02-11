Ульяновск, 11 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области развёрнуто пять центров амбулаторной диагностики для пациентов с симптомами заболевания ковидом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Александр Погожев ИА REGNUM Пустой коридор в ковидном госпитале

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В регионе организовано пять диагностических центров для пациентов с признаками заражения коронавирусом. Здесь проводится экспресс-тестирование на ковид, пульсоксиметрия, забор крови, в случае необходимости назначаются компьютерная томография и электрокардиография. Результаты исследований осматривает врач, определяя, направлять пациента в госпиталь или оставлять на амбулаторном лечении.

Также в диагностических центрах пациенты могут бесплатно получить лекарства для лечения на дому.

Центры амбулаторной диагностики созданы на базе Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова, Центральной городской больницы, городской поликлиники № 5, Барышской и Новоспасской районных больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 139 404 случая заражения коронавирусом, выздоровели 124 723 человека, скончались 4123 ковидных больных.