Москва, 11 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Без увеличения федеральных расходов на образование и поддержку педагогов любые эксперименты обречены на провал. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Мы получим ситуацию, когда перераспределяются все те же бюджетные крохи. Простой пример: ввели доплаты за классное руководство, но одновременно во многих регионах сократили другие выплаты, в итоге доходы учителей не выросли», — напомнил Миронов.

По его убеждению, выделение на образование 40 млрд рублей решит проблему.

«Это могло стать первым шагом к реализации другой нашей инициативы. Мы предлагаем законодательно установить норму, по которой заработок педагога должен составлять не менее 200% от средней зарплаты в регионе трудоустройства. А зарплаты учителей по регионам могут отличаться не более чем в два раза», — добавил Миронов.

Минпросвещения анонсировало новый эксперимент в системе оплаты труда педагогов, который предполагают запустить в 2022 году в шести регионах. Планируется установить размер ставки, единый перечень доплат и привязать оплату труда к уровню квалификации. Конкретные нормы представят на общественное обсуждение весной.