Киев, , 10:07 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 41,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает украинский минздрав.

Эпидемия коронавируса на Украине Russian.news.cn

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«За сутки 10 февраля на Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 3369, медработников — 1247)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 4 462 970.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 236 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 102 403.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 750 826 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 18 920 897 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 41 694 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.