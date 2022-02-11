Киев, 11 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 41,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает украинский минздрав.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

«За сутки 10 февраля на Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 3369, медработников — 1247)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 4 462 970.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 236 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 102 403.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 750 826 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 18 920 897 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 41 694 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.