Москва, 11 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Актриса кино и театра Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет. Об этом 11 февраля сообщила журналистка Екатерина Гордеева на своей странице в соцсети Facebook.

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«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера», — написала она в своем сообщении.

Также Гордеева отметила, что покойная не хотела, чтобы кто-нибудь знал о том, что она болеет и уточнила, что, по ее мнению, Брик было бы неприятно, если бы кто-то стал обсуждать связанные с этим подробности.

Отметим, Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Она известна по исполнению ролей в таких фильмах, как «Стиляги» (2008), «Географ глобус пропил» (2013), сериалам «Оттепель» (2013), «Адаптация» (2017), «Романовы» (2018) и др.