Москва, 11 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект об индексации пенсий военным в профильный комитет, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Мы рассмотрим его в приоритетном порядке на следующей неделе», — отметил спикер Госдумы.

Внесенный правительством РФ законопроект будет иметь обратную силу.

Ранее аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров.

«Принятый в январе Госдумой закон также имел обратную силу: проиндексированные на 8,6% пенсии начали выплачивать с февраля, а за январь пенсионеры получили компенсацию к уже полученной пенсии», — напомнил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект коснется в общей сложности порядка 2,6 млн человек — вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.