Чебоксары, 11 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Чувашии могут перевести на «дистант» школьников ещё двух городов — Канаша и Шумерли. С этим предложением выступил 11 февраля на заседании оперативного штаба глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Открывая обсуждение, руководитель Чувашии остановился на заболеваемости среди школьников в Чебоксарах и Новочебоксарске, отметив, что ситуация из-за перевода детей на дистанционное обучение частично стабилизировалась. Но вызывает тревогу эпидемическая обстановка в Канаше и Шумерле, где рост заболеваемости среди детей значительно вырос.

«Ситуация в Канаше и Шумерле не просто напряжённая, а идёт очень стремительный рост заболеваемости, что связано с тем, наверное, что на дистанционное обучение школьников здесь не переводили», — сказал Олег Николаев.

По его словам, «ситуация вызывает очень серьёзное опасение», предложив обсудить возможность перевода на дистанционное обучение школьников в Канаше и Шумерле, чтобы «разорвать цепочкураспространения» новой коронавирусной инфекции.

Вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов предложил перевести на «дистант» все школы в данных двух городах. Заместитель управления Роспотребнадзора Вера Головач предложила перевести на дистанционный режим обучения «если не все школы», то 5 — 8 классы.

Окончательное решение будет принято по итогам заседания оперативного штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, две недели учатся дистанционно школьники в Чебоксарах и Новочебоксарске.