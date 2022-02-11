Канберра, , 09:22 — REGNUM Бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Глэдис Береджиклян нашла себе новое место работы после скандальной отставки на фоне обвинений в коррупции. 11 февраля стало известно, что она назначена управляющим директором по предпринимательству, бизнесу и институциональному развитию телекомпании Optus, передает телеканал Nine News.

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Напомним, что Береджиклян покинула правительство Нового Южного Уэльса в сентябре прошлого года на фоне расследования, проведенного Независимой комиссией по борьбе с коррупцией по факту «подрыва общественного доверия».

«Я взволнована и горжусь тем, что стану частью компании, которая каждый день влияет на жизнь миллионов австралийцев и гордится тем, что обеспечивает превосходное обслуживание клиентов», — говорится в опубликованном с сети заявлении Береджиклян.

Ее назначение происходит на фоне очередного политического скандала в Канберре, связанного с утечкой переписки, в которой содержались оскорбления в адрес премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.