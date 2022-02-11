Зерноградский район, Ростовская область, 11 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Зерноградском районе Ростовской области водитель насмерть сбил мужчину, пересекавшего дорогу в неположенном месте. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

macwagen Движение пешеходов запрещено

ДТП случилось на трассе Ростов — Ставрополь вечером 10 февраля. Водитель Volkswagen Tiguan, предположительно, сбил мужчину. Пешеход перебегал проезжую часть в 20 метрах от пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Полицейские разбираются в случившемся.