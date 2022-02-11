Лондон, 11 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Расширенные британские санкции, утверждённые на случай «вторжения России на Украину», могут затронуть различные области российской экономики. Об этом говорится в поправках к закону Великобритании о санкциях и борьбе с отмыванием денег, принятому в 2018 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Прежде британское правительство могло вводить санкции против тех, кто напрямую вовлечён в «дестабилизацию» Украины. Поправки расширяют перечень таких лиц и предприятий.

Так, рестриктивные меры могут быть применены против секторов, которые имеют для российского правительства стратегическое значение. Это химический, строительный, оборонный, энергетический, транспортный сектора, сфера финансовых услуг и электроники, добывающие отрасли, а также сектор СМИ, коммуникаций и цифровых технологий.

«Вовлеченными лицами» теперь считаются те, кто «получает прибыль от правительства России или поддерживает его». В их числе, к примеру, руководители компаний, аффилированных с российскими властями.

Поправки были 10 февраля представлены на рассмотрение парламента и одобрены им. Изменения вступили в силу. Они не подразумевают обязательного введения санкций, но позволяют их ввести в случае, если ситуация на Украине обострится.

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