Бисау, , 08:34 — REGNUM Наркоторговцы стоят за попыткой государственного переворота, произошедшей 1 февраля в Гвинее-Бисау. Об этом 10 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на президента страны Умару Сисоку Эмбало.

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По его словам, речь идет о трех преступниках, которые были задержаны властями США еще в 2013 году. Эмбало не стал называть имена этих людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля группа боевиков заняла дом правительства в столице Гвинеи-Бисау в момент, когда в здании проходило заседание с участием Умару Сисоку Эмбало и премьер-министра Нуно Гомеша Набиама. Прибывшие на место военные смогли вызволить президента и главу правительства, захваченных участниками мятежа.

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