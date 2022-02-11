Москва, 11 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Цена нефти марки Brent на Московской бирже 10 февраля возобновила уверенный рост, и к вечеру прибавила более 1% стоимости, снова поднявшись в область $93 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

ptra Добыча нефти

ОПЕК в ежемесячном докладе оставил без изменения прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 4,2 млн баррелей до 100,8 млн б/с.

ОПЕК также сообщил о том, что в январе добыча нефти нефтяным картелем выросла в совокупности всего на 6,4 тыс. б/с по сравнению с декабрём.

Нефтяной рынок воспринял эту информацию как сигнал об ограниченном предложении и, соответственно, о продолжении мирового энергетического кризиса.

Тем временем администрация американского Белого дома сообщила, что президент Джо Байден провёл переговоры с королём Саудовской Аравии Салманом относительно стабилизации рынка нефти, хотя детали переговоров не разглашались.

Сегодня, 11 февраля, на рынке нефти наблюдается отрицательная динамика. Утром цена на нефть марки Brent снизилась на 0,37%, до $91,07 за баррель, цена нефти WTI — на 0,23%, до $89,67 за баррель.

Выше уровня в $93 за баррель по цене Brent может начаться коррекция вниз. На сегодня прогнозируется коридор по цене Brent в $90−93 за баррель.

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