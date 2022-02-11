Тбилиси, 11 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Лидеры партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, часто спорят о тактике и стратегии, но это не говорит о том, что в партии может произойти раскол. Об этом на телеканале «Палитраньюз» заявил член ЕНД Нугзар Циклаури.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он прокомментировал попавшее на видео высказывание председателя ЕНД Ники Мелии, что он был против возвращения Саакашвили в Грузию, а также не считает, что его освобождение должно быть единственной темой протестных акций.

«Различия во мнениях не удивительны для такой большой партии, как «Единое национальное движение». И в кулуарах не происходит ничего такого, что указывает на противостояние», — сказал Циклаури.

По его словам, споры в партии ведутся только о том, какие вопросы являются наиболее важными, но в целом ничьи заявления не противоречат главной линии партии. Циклаури не считает, что Мелия сказал о Саакашвили нечто, из-за чего его могут снять с должности председателя ЕНД.

«Ника Мелия — избранный председатель и лидер «Единого национального движения» из тех, кто на свободе и не сидит в тюрьме», — сказал представитель партии.

Напомним, Саакашвили лишен грузинского и гражданства и формально не занимает в созданной им партии ЕНД никаких постов. При этом его признают лидером «Нацдвижения». Когда экс-президент вернулся в Грузию и был помещен в тюрьму, то это в его партии изменили политическую повестку и сосредоточились на протестных акциях, посвященных освобождению Саакашвили.