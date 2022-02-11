Киев, 11 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Власти Украины надеются на то, что в ходе следующего заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу произойдет разблокирование вопросов по обмену пленными и открытию КПП на линии разграничения. Об этом 11 февраля заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак на брифинге по итогам переговоров советников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина).

President.gov.ua Андрей Ермак

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"Мы надеемся, сегодня мы об этом говорили, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы будут разблокированы гуманитарные вопросы по обмену пленными, по открытию КПВВ, которые готовы уже больше года с украинской стороны», — сказал он.

Также Ермак добавил, что Киев выступает за рассмотрение законопроектов, предусмотренных Минскими соглашениями по урегулированию в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Австрии из-за «российской угрозы» рекомендовало гражданам воздерживаться от поездок на Украину.