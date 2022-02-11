Владивосток, 11 февраля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие сутки выявлено 1518 случаев заражения коронавирусом, при этом, 1374 заболевших — во Владивостоке. Это на 377 человек больше, чем днём ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в городской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Выздоровели в Приморье за сутки 534 пациента, скончались — четверо.

От COVID-19 привились 992 722 приморца.

Читайте также: Минздрав разрешил начать третью фазу исследований вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» для лиц старше 60 лет.