Киев, , 05:06 — REGNUM «Принципиальными» симптомами при заражении штаммом коронавируса «Омикрон», отличающими этот вариант инфекции от других, являются сильная боль в горле и слабость в самом начале болезни. Таким наблюдением поделился популярный врач и телеведущий, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский 10 февраля в эфире телеканала «Украина 24».

Евгений Комаровский Цитата из видео «Солнце и солнцезащита. Разбираемся вместе с дерматологом» пользователя Доктор Комаровский. youtube.com

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По словам Комаровского, при заражении разновидностью коронавируса «Омикрон» сильная слабость у пациента ощущается в первые дни после инфицирования, а при заражении «Дельтой» и другими вариантами такой симптом возникал только со временем, но не в первые же дни.

Жалобы на сильные боли в горле, по словам врача, раньше не встречались в симптоматике COVID-19. Если такой симптом и наблюдался, то в единичных случаях, тогда как при заражении «Омикроном» практически все пациенты жалуются на боли в горле.

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