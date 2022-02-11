Додома, , 10:43 — REGNUM Правительство Танзании отменила запрет на деятельность четырех газет, которые были лишены лицензии во время правления покойного президента страны Джона Магуфули. Об этом пишет танзанийская газета Mwananchi.

Работа газет Mwanahalisi, Mawio, Mseto и Tanzania Daima была приостановлена по разным причинам, одной из которых была публикация ложной информации. Данные издательства публиковали статьи, критикующие главу государства, который вступил в должность после победы на выборах в 2015 году и был переизбран в 2020 году.

Ныне действующий президент Самия Сулуху, вступившая в должность после смерти Магуфули в марте прошлого года, пообещала поддерживать свободу СМИ, что значительно отличает ее от своего предшественника. По словам аналитиков, данный шаг знаменует собой новую главу для танзанийского информационного пространства.

Отреагировав на эту новость, руководство газет Mwanahalisi и Mseto поблагодарили Самию Сулуху, пообещав действовать в рамках законов об этике и средствах массовой информации.