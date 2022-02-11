Кано, Нигерия, 11 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Религиозная полиция нигерийского города Кано уничтожила около 3,8 млн бутылок пива в рамках борьбы с употреблением наркотиков и алкоголя. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Кано — город, где большинство населения составляют мусульмане. Здесь действуют законы шариата, в связи с чем продажа, потребление и хранение алкогольных и наркотических веществ запрещены. Нарушителям закона грозит 80 ударов плетью.

Сотни сотрудников полиции утилизировали почти четыре млн бутылок с пивом в деревне Тудун Калебава. В последние месяцы алкогольные напитки были конфискованы у водителей грузовиков, прибывших с юга страны, где большинство населения составляют христиане, и законы шариата не имеют силу.

Изъятый алкоголь переехал бульдозер. Во время этой акции толпа людей, среди которых присутствовали представители местных органов власти, кричали «Аллах Акбар».

Публичное уничтожение бутылок с алкоголем здесь происходит на регулярной основе. В 2020 году было уничтожено 1 975 000 бутылок пива, общая стоимость которых составила более 200 млн долларов.

Запрет на распитие алкоголя в последнее время стал источником возникновения конфликтов в Кано. В декабре группа нигерийцев в одном из христианских кварталов Кано вступили в стычку с религиозной полицией после того, как полицейские начали крушить местные бары.