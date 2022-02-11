Южно-Сахалинск, 11 февраля, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Все школы Южно-Сахалинска с 14 февраля вернутся к очному формату обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы островного региона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Урок науки и технологий

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Дистанционное обучение было введено в связи с неблагоприятной эпидобстановкой с 7 по 12 февраля. Первоклассники в это время находились на дополнительных каникулах.

Помимо этого с 14 февраля возобновится работа кружков и секций.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в ковидных госпиталях проходят лечение 569 пациентов. За последние сутки госпитализированы были ещё 94 носителя коронавируса (днём ранее — 76).