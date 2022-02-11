Южно-Сахалинск, 11 февраля, 2022, 03:23 — ИА Регнум. На Сахалине в ковидных госпиталях проходят лечение 569 пациентов. За последние сутки госпитализированы были ещё 94 носителя коронавируса (днём ранее — 76). В стационарах свободными остаются 174 койки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в областном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ещё 3164 пациента с COVID-19 лечатся на дому.

За сутки инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 552 человек (днем ранее — 499).

Не справились с болезнью за всё время пандемии 690 сахалинцев. За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали ещё три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах России более 50 тысяч военнослужащих перенесли коронавирусную инфекцию.