Вашингтон, 11 февраля, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Военные США не будет отправлены на Украину ни при каком сценарии развития событий. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден в интервью, фрагменты которого были обнародованы 10 февраля телеканалом NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

На вопрос журналиста, какой сценарий для американского лидера включает отправку на Украину американских военнослужащих, Байден ответил, что такого сценария просто нет. Глава Белого дома добавил, что в случае, «если американцы и Россия начнут стреляют друг в друга, это означает мировую войну».

Кроме того, президент США призвал сограждан немедленно покинуть Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США рекомендовал американским гражданам, находящимся на территории Украины, немедленно выехать из этой страны.