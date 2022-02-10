Брюссель, 11 февраля, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Власти Бельгии запретили проведение протестной акции дальнобойщиков «конвой свободы», запланированной на 14 февраля в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении администрации бельгийской столицы.

JoaquinAranoa Брюссель

«Федеральная полиция будет проверять автомобили на главных магистралях, ведущих в Брюссель, которые приедут протестовать в Бельгию. Регион и Брюссель издадут распоряжение, запрещающее проведение демонстраций с применением грузовиков на своей территории», — говорится в сообщении.

При этом глава МВД Бельгии добавил, что власти готовы усилить правоохранительные органы, чтобы пресечь попытки заблокировать столицу страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проведение протестных акций запланировали дальнобойщики Соединенных Штатов. Они решили выступить против обязательной вакцинации, а также в поддержку канадских коллег, которые протестуют в Оттаве.