Найроби, , 01:10 — REGNUM Взрыв произошел на автодороге в регионе Гарисса у северо-восточной границы Кении, сообщает пресс-служба местных властей.

Кения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее данным, автомобиль с местными жителями наехал на самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало. В результате взрыва погибли пять человек. При этом, по данным полиции, в салоне автомобиля находились шесть человек. Водитель автомобиля получил тяжелые травмы, сейчас врачи борются за его жизнь. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо недалеко от президентского дворца. В результате происшествия погибли шесть человек. По данным силовиков, террористы пытались атаковать автобус с выборщиками, однако в результате теракта погибли простые прохожие.