Киев, 11 февраля, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Очередная партия американского вооружения поступила на двух самолетах на Украину, 10 февраля сообщил украинский министр обороны Алексей Резников на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

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Они доставили в страну переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для гранатометов и другое военное снаряжение. Общий вес поставленных партий составил около 130 тонн.

Резников отметил, что всего Украина приняла 15 самолетов с военной помощью из США. Совокупный вес доставленного вооружения достиг 1200 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля шведский министр по вопросам международного развития и сотрудничества Матильда Эрнкранс заявила, что Швеция в течение семи лет выделит Украине сумму в размере €154 млн «на проведение реформ».