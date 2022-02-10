Москва, 10 февраля, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Балканы — один из примеров того, как НАТО и Евросоюз произвольно устанавливают сферы влияния. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве во время совместной пресс-конференции с британской коллегой Элизабет Трасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«ЕС заявляет, что на Балканах «русским делать нечего» (как и в Африке), а США даже назначают посла по особым поручениям, который будет заниматься реформой избирательного законодательства Боснии и Герцеговины. Это не сфера влияния? Не претензия на то, что США будут руководить всеми процессами на Балканах? По-моему, это очевидный факт», — процитировал слова Лаврова официальный сайт МИД России.

Напомним, что ранее США назначили на должность спецпредставителя по реформе избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине Мэттью Палмера. Во время визита в Сараево 26 января Палмер рассказал о том, что главная цель реформы закона о выборах — обеспечение легальности избирательного процесса.