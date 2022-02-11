11 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 07:21 — REGNUM Белый дом пока не намерен отказываться от «ковидных» ограничений, несмотря на недавние решения некоторых демократических штатов, таких как Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси, отменить приказ о ношении масок в общественных местах. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация президента США Джо Байдена продолжает оценивать последние исследования для того, чтобы предпринять какие-либо шаги на федеральном уровне.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Джен Псаки (сс) The White House

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«К счастью, есть много штатов, городов и округов по всей стране, которые не обращают внимания на маразм Белого дома. И у них всё в порядке», — отмечает robdobby.

«Посмотрите на пляж в Калифорнии. Ни одного человека в маске. Ни одного. Всем СМИ платят за то, чтобы эта история с ковидами продолжалась», — считает ibbadabba.

«Они продолжают оценивать научные данные под названием политология», — отвечает I'dGiveMyRightArmToBeAmbidextrous.

«Президент ясно сказал, что мы движемся к тому времени, когда COVID не будет постоянным кризисом»… Это они сами делают его постоянным кризисом», — указывает 27 284.

«Всё больше и больше штатов и американских граждан отворачиваются от администрации Байдена из-за многих вопросов», — делится 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐓𝐡𝐞𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞.

«Если бы Байден был республиканцем, процедура импичмента уже была бы запущена», — комментирует bofus68.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«К тому времени, когда всё это закончится, термин «наука» потеряет всякое доверие из-за злоупотребления этим словом левыми», — предсказывает chiefbrodyjaws.

«Белый дом должен подождать и ослабить ограничения ближе к промежуточным выборам. Таким образом, их «иллюзия» заботы об американских гражданах будет иметь больший эффект на легковерных», — советует geefostabc.

«К сожалению, они опираются только на ту «науку», которая им нравится», — отвечает DefundthePoliticians194.

«Белый дом потерял уважение народа», — подчеркивает Justobserving903.

«В штате Огайо проживает около 12 миллионов человек. По состоянию на 2/2 в больнице от ковида находилось 84 человека и 5 умерло. Из 12 миллионов. Данные с сайта департамента здравоохранения штата Огайо», — делится bendoverusademssay.

Вакцинация. США Hhs.gov

«Это заняло больше времени, чем следовало бы, но люди массово восстают. Надеюсь, что грядет настоящая революция», — отмечает proudtexanforever.

«Приказы и тому подобное постепенно закончатся к тому времени, когда Байден выступит с речью «О положении дел в стране», где он объявит о победе над пандемией. При этом он не отдаст должного естественному иммунитету», — пишет IanCtopher.

«Меньше всего им хочется признавать, что все их ограничения были напрасными. Распространение ковида одинаково там, где вводились строгие ограничения, и там, где люди доверяли здравому смыслу», — размышляет fantheflame.

Напомним, что 9 февраля губернаторы американских штатов Нью-Йорк и Массачусетс объявили, что они не будут продлевать некоторые приказы об обязательном ношении масок в общественных местах, присоединившись к растущему списку штатов, планирующих ослабить меры по борьбе с коронавирусом.

Ранее администрация президента США Джо Байдена объявила о бесплатной раздаче масок N95 из-за стремительного распространения штамма «Омикрон».

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