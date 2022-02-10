Зеленский запросил у Столтенберга участия Украины в саммите НАТО
Киев, 10 февраля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Возможность участия Украины в июньском саммите НАТО обсудили в ходе телефонного разговора 10 февраля украинский президент Владимир Зеленский и генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Президент Украины Владимир Зеленский перед Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
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Как написал Зеленский по итогам беседы в своём Twitter, переговорщики обсудили «дипломатические меры, принятые NATO и Украиной в ответ на угрозы со стороны России».
«Благодарен позиции союзников о необходимости деэскалации. Также было затронуто участие Украины в саммите НАТО в июне в Мадриде».