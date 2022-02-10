Москва, 10 февраля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Межведомственная комиссия Совбеза России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики создана указом президента страны Владимира Путина. Текст опубликован 10 февраля на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Состав комиссии должен быть утверждён в течение месяца. Комиссия образована в целях обеспечения национальной безопасности страны в миграционной сфере и для регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития России.

Комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза РФ (Дмитрий Медведев). У председателя предполагается два заместителя. В структуру войдут министры и ряд высокопоставленных лиц, включая президента РАН и директора ФСБ.