Йошкар-Ола, 10 февраля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. По состоянию на 10 февраля в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 386 820 жителей республики. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, план вакцинации от COVID-19 в республике выполнен на 91,7%.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Из этого числа 374 538 граждан получили оба компонента прививки, завершив полный курс вакцинации.

В числе привитых 29,6% составляют жители республики старше 60 лет — всего прививки сделали 114 410 пожилых граждан, в том числе 109 762 человека завершили вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство носителей коронавируса переносят COVID-19 в легкой форме. 9 февраля в Марий Эл было подтверждено 496 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа были госпитализированы только четыре человека или 0,8%, 461 новый носитель вируса переносит болезнь в легкой форме, четыре человека — в средне тяжелой, 31 пациент является бессимптомным носителем.

Читайте также: Только 1% новых носителей коронавируса в Марий Эл попадает в больницы