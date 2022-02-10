Москва, 10 февраля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Поддержку креативных индустрий и их роль в развитии бизнеса обсудили на заседании профильной комиссии Ассоциации менеджеров.

ПФКИ Фонд культурных инициатив

С приветственным словом к присутствующим обратился первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев: «Идея создания комиссии назревала давно. Сегодня у нас огромное число участников, представляющих самые разные организации. Мы бы хотели, чтобы здесь находили единомышленников и партнеров. Креативные индустрии могут стать отличным драйвером для развития территорий».

Председатель комиссии по развитию креативных индустрий Ассоциации менеджеров и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, приветствуя участников встречи и комментируя решение о создании новой комиссии, отметил: «Площадка станет местом, где бизнес, власть и представители креативных и творческих сфер будут находить точки взаимодействия, где интересы всех сторон пересекаются. Сейчас настало время, когда бизнес не может существовать и развиваться, не принимая во внимание сферу креативных индустрий. Креативная индустрия — это не только повышение конкурентноспособности, создание новых направлений деятельности, рабочих мест, но и повышение качества жизни людей, возможности для их самореализации».

Развитие креативных индустрий возможно тогда, когда творческий процесс становится доходным бизнесом, а креативная идея успешно монетизируется, отметила в своем выступлении руководитель Роскультцентра, директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

«Нам важно создавать комфортные условия для работы людей творческих профессий, чтобы креативные специалисты не уезжали в столицы и за рубеж, а профессионально реализовывались в своих городах. Кредитование малого бизнеса, грантовая поддержка, создание особых экономических условий в регионах, развитие арт-резиденций — это комплекс необходимых мер, о которых мы мало говорим, поэтому сегодняшняя дискуссия очень важна», — рассказала спикер.

Кроме того, Марина Абрамова отметила, что люди, вовлеченные в различные творческие сферы, зачастую не осознают себя креативным сектором и не патентуют свои разработки, соответственно, у них нет фундамента и правильной «упаковки» для выхода на рынок.

По словам первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Дениса Кравченко («Единая Россия»), по прогнозам аналитиков при стабильном развитии креативных индустрий их вклад в ВВП страны может составить 8−8,5% ВВП. Но над этим нам придется поработать, скорректировать правовое поле, в том числе налоговое и трудовое законодательство. Денис Кравченко выступил с инициативой провести на площадке Государственной Думы круглый стол по поддержке креативных индустрий с участием профильных комитетов высшего органа государственной власти.

В прошлом году Агентство стратегических инициатив выпустило Атлас креативных индустрий страны.

Илья Токарев. «Мы провели количественное исследование влияния креативных индустрий на экономику России, опираясь только на официальные статистические данные. Итогом стала приближенная оценка их вклада в экономику России на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, которую мы и оформили в сборник. По сути, атлас является первым системным осмыслением роли креативных индустрий нашей страны как отдельного сектора экономики. Он содержит детальную информацию об экономическом вкладе предприятий креативных индустрий во всех территориальных субъектах РФ. Это мета-исследование, в котором отражен расчет вклада отдельных видов креативных индустрий в экономику российских муниципалитетов и регионов», — рассказал о проекте руководитель проектов Центра практик качества жизни АСИ

По его словам, в Атласе детализированы 14 направлений креативных индустрий, описанных ООН, а также добавлены новые, например, гастрономия.

Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаканов в ходе выступления отметил, что «сегодня существует большой разрыв между экспертной группой, теми, кто формирует ландшафт индустрии, и реальным сообществом. Нужна планомерная работа, создание условий для развития. Нужно вывести творческих людей в публичное поле, объяснить, насколько важна их деятельность».

Одним из институтов поддержки творческих команд России стал Президентский фонд культурных инициатив. В ходе первого конкурса, прошедшего в 2021 году, удалось получить социологический срез о людях, ассоциирующих себя с креативными индустриями.

«Из 84 регионов России было подано больше 12,5 тысяч заявок на 84 миллиарда рублей, 22 миллиарда указаны как софинансирование, предложенное грантополучателями. Это те деньги, которые проектные команды и их партнеры готовы вложить в экономику», — привел цифры генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Подать заявки в фонд могут не только НКО, но и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные организации.

Один из залогов проведения масштабных проектов — объединение возможностей бизнеса с государственным финансированием. Яркий пример — проходящая сейчас в московском Манеже выставка «Байопик. Виктор Цой. Путь героя», поддержанная Президентским фондом культурных инициатив. Организатор мероприятия, основатель и генеральный директор бюро «Planet9» Агния Стерлигова рассказала про коллаборацию частных и государственных денег, поделилась, как важно находить партнеров, а самое главное — не бояться желания их заработать.

«Полученный грант помог обратить внимание на наш проект. Пройдя конкурсные процедуры, экспертные советы, он стал легитимным для бизнес-общественности», — подчеркнула она, делясь ответом на вопрос о том, как привлечь партнеров. Отметим, что на сайте фондкультурныхинициатив. рф есть база всех проектов, которые подавались на конкурс.

Для бизнеса это хорошая возможность поиска ярких проектов для поддержки и партнерства.

Среди поднятых вопросов — работа венчурных фондов.

Алена Кремер. «Сейчас в стране нет единой организации, которая в формате венчурных инвестиций финансировала бы и поддерживала креативные индустрии для создания продуктов, обладающих экономической эффективностью», — высказала свое мнение управляющий партнёр DPG Russia, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России

Советник генерального директора по устойчивому развитию компании «Северсталь» Наталья Поппель затронула вопрос финансирования креативных индустрий, рассказав о венчурном фонде и их опыте поддержки проектов — как федеральных, так и региональных.

Наталья Поппель, — «Северсталь» ставит перед собой амбиционные цели, которые невозможно достичь без поддержки креативных индустрий и развития инноваций. Мы создали уникальную систему управления креативностью, которая основывается на трех принципах: помогать сотрудникам выполнять свою работу наилучшим образом, стимулировать креативность и внутреннее инновационное предпринимательство, привлекать клиентов как креативных партнеров». «Развитие креативных индустрий — это наш вклад в устойчивое развитие регионов присутствия, — поддержала коллегу советник генерального директора по устойчивому развитию компании «Северсталь», — «Северсталь» ставит перед собой амбиционные цели, которые невозможно достичь без поддержки креативных индустрий и развития инноваций. Мы создали уникальную систему управления креативностью, которая основывается на трех принципах: помогать сотрудникам выполнять свою работу наилучшим образом, стимулировать креативность и внутреннее инновационное предпринимательство, привлекать клиентов как креативных партнеров».

Для чего крупному бизнесу погружаться в тему креативных индустрий на примере компании «Металлоинвест» рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Антон Трошин: «Для нас это, прежде всего, создание благоприятной среды в городах, где работают наши предприятия, создание атмосферы, в которой люди хотят жить, развиваться и работать».

В свою очередь директор по коммуникациям компании «Еврохим» Владимир Торин поделился креативными программами развития малых городов: «Чтобы сделать что-то интересное в маленьком городке, нужно замкнуть треугольник — власть, бизнес и общество, найти темы, которые будут интересны всем троим участникам этого треугольника и ни у кого при этом не вызовут изжогу. Это не так просто, но в каждом городе, вместе с активным населением, местной властью и местным бизнесом нужно реализовать какую-то интересную «фишку», какую-то особенность этой земли, этого города. Это и есть главное ноу-хау «Еврохима в городах присутствия». Спикер привел в пример проект «Ковдор — столица Гипербореи», который компания реализует совместно с администрацией Мурманской области и общественными организациями Ковдорского района.

Перспектив креативных индустрий коснулась генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050. ЛАБ Дарья Топильская: «Промышленный дизайн — одно из направлений креативных индустрий, которое работает с реальным сектором экономики — промышленностью. Индустриальный дизайн помогает повышать конкурентоспособность продукции российской промышленности не только на внутреннем, но и на международном рынке. Что мы видим сейчас: по оптимистичным прогнозам, до 2030 года объем глобального мирового рынка промдизайна составит порядка 60 млрд долларов при динамике роста около 6% в год. В России не столь фантастические цифры — десятки миллионов долларов, но мы еще далеки от выработки потенциала рынка».

Генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин рассказал, как компания развивает билетный сервис, проводит мероприятия и создает шоу — например, выступив сопродюсером мюзикла «Шахматы».

"Мы провели опрос, обзвонив людей, которые были на представлении «Шахматы». У 44% опрошенных улучшилось мнение об МТС, когда они узнавали, что мы спродюсировали этот мюзикл», — подчеркнул спикер.

Сергей Емельянов. «Сегодня одним из наиболее действенных способов поддержки культурных инициатив, которые выступают фундаментов для развития креативного сектора экономики, является грантовая система. Логике грантового распределения финансирования подчинены в 2022 году все механизмы государственного субсидирования, поддержки сферы культуры и искусства. Этот механизм работает на уровне Национального проекта «Культура», Президентского фонда культурных инициатив, на региональном уровне посредством грантов правительств субъектов РФ. Это точка для развития партнерства в креативном секторе между федеральными культурными институциями и федеральными, региональными центрами. Так, Национальный драматический театр России реализует конкурсную программу для негосударственных театров и театральных коллективов «7 ярус» в партнерстве с правительством Санкт-Петербурга. Мы реализуем всероссийский образовательный проект «Национальная театральная школа» в 7 национальных субъектах РФ. Все наши проектные инициативы в том числе встроены в грантовую систему страны», — сформулировал директор Национального драматического театра России (Александринского театра)

Напомним, комиссия создана в январе 2022 года и призвана активизировать сотрудничество бизнеса с представителями творческих профессий и продемонстрировать возможности креативных индустрий для развития территорий. Запланирован цикл заседаний по тематическим направлениям, к ним присоединятся топ-менеджеры градообразующих компаний, представители творческих индустрий, институтов развития, органов исполнительной и законодательной власти РФ. Среди направлений работы — обобщение для дальнейшего масштабирования опыта создания новых рабочих мест при помощи развития креативных индустрий и капитализации местных креативных предприятий и продуктов, а также выявление успешных кейсов поддержки креативных отраслей в регионах присутствия бизнеса.