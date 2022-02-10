Берлин, 10 февраля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Правительство ФРГ хочет способствовать расширению использования возобновляемых источников энергии с помощью значительно большего количества солнечных батарей на пахотных землях. Об этом сообщает 10 февраля немецкое издание Spiegel.

Pixabay.com Солнечная батарея

С данным решением согласились министр экономики и климатаРоберт Хабек, министр окружающей средыШтеффи Лемке и министр сельского хозяйстваДжем Оздемир.

Фотоэлектрические системы на таких территориях, а также на сельскохозяйственных вересковых пустошах в будущем должны финансироваться в рамках Закона о возобновляемых источниках энергии (EEG). Документом также устанавливаются критерии охраны природы. По словам Хабека, предложение министерств может внести значительный вклад в развитие фотогальваники.

«Агрофотоэлектричество позволяет нашим фермерам вносить свой вклад в поставку возобновляемых источников энергии и при этом иметь возможность продолжать обрабатывать сельскохозяйственные угодья», — заявил министр сельского хозяйства Оздемир.

Использование сельскохозяйственных земель для солнечных батарей обычно вызывает споры, поскольку существует риск утраты плодородных сельскохозяйственных угодий. До сих пор солнечная энергия от обычных систем на сельскохозяйственных угодьях, как правило, исключалась из финансирования EEG. Исключения составляют так называемые неблагополучные сельскохозяйственные районы, например горные районы.