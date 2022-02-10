Берлин, 10 февраля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Подавляющее большинство потребителей в Германии опасаются увеличения финансового бремени из-за высоких цен на энергоносители. Об этом сообщает 10 февраля Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного Институтом Кантара по заказу Федеральной ассоциации потребителей (VZBV).

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Как показало исследование, 62% респондентов обеспокоены тем, что рост цен на электроэнергию и газ отразится на них в будущем, и только 36% не боятся дополнительных тягот.

На вопрос о том, должно ли правительство временно приостановить возможные отключения электроэнергии или газа для неплатежеспособных потребителей, 71% ответили утвердительно.

По данным VZBV, некоторые основные поставщики электроэнергии и газа в 14 самых густонаселенных городах Германии недавно повысили цены для новых клиентов. Повышенные тарифы введены, в частности, в Кельне, Франкфурте, Лейпциге, Дортмунде, Дрездене.

Федеральная ассоциация потребителей призвала к мерам, которые быстро облегчили бы текущую ситуацию. В частности, предлагается снижение цен на электроэнергию для частных домов и снижение цен на CO2 для арендаторов.

Политики уже работают над такими планами. Правительство также ввело единовременную субсидию на отопление для нуждающихся.

Министры энергетики федеральных земель обратились к федеральному правительству с просьбой оказать дополнительную помощь незащищенным лицам. «Мы должны внимательнее присмотреться к сильно пострадавшим домохозяйствам», — заявил министр окружающей среды и энергетики Нижней Саксонии Олаф Лис (СДПГ) после онлайн-конференции глав государственных ведомств.

По его мнению, в настоящий момент необходимо решение, которое помогло бы не всем, а тем, кто особенно сильно пострадал, так как высокие цены на энергоносители стали наиболее тяжёлым бременем для домохозяйств с низкими доходами.