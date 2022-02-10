Ташкент, , 17:55 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу Самаркандского областного актива, которая состоялась в новом терминале международного аэропорта, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«На совещании, прошедшем в очень критическом ключе, глава государства отметил, что соответствующие должностные лица в регионе работают неудовлетворительно», — сообщает пресс-служба.

По итогам совещания, за серьезные ошибки и недостатки в работе уволены хоким (главы администраций) Самаркандского и Нурабадского района, начальник регионального управления Центробанка, начальники УВД Самаркандского и Акдарьинского районов, начальники государственных налоговых инспекций Ургутского и Пайарыкского районов и другие руководители.

«Против некоторых из уволенных руководителей по фактам коррупции будет открыто уголовное дело», — сообщает пресс-служба.

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