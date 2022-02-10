Загреб, , 17:26 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис завершил раунд встреч с государственными и правительственными чиновниками Хорватии во время своего визита в Загреб. Об этом сообщает AMNA 10 февраля.

Кирьякос Мицотакис European People's Party

После встречи и совместных заявлений со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем премьер-министр Греции встретился со спикером парламента Хорватии Горданом Яндроковичем, а позже его принял президент Хорватии Зоран Милатович. Перед возвращением в Афины он поужинает с премьер-министром Хорватии.

Во время переговоров и встреч в Загребе обе стороны подтвердили свои исключительно теплые отношения и хорошую координацию по вопросам, представляющим гуманитарный интерес, а также обменялись мнениями по вопросам миграции и беженцев, где Хорватия высоко оценила политику Греции.