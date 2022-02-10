Москва, 10 февраля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Законопроект о переименовании районных судов Чечни внесло в Госдуму региональное заксобрание, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Ленинский районный суд города Грозного депутаты просят переименовать в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский.

Авторы инициативы обратили внимание на то, что суды в Чечне носят старые наименования районов, что создает неудобства для граждан. Для упорядочения работы органов судебной системы Чеченской Республики возникла необходимость решения вопроса о приведении наименований районных судов города Грозного в соответствие с новыми наименованиями территориальных единиц города, отмечают парламентарии.

Внесение законопроекта создает прецедент. Упразднение районных судов города Грозного и создание новых районных судов повлечет за собой в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ одновременную передачу в юрисдикцию других судов отнесенных к их ведению вопросов осуществления правосудия. В то же время механизм переименования судов законодательством не предусмотрен.

«Однако в практике действующего российского законодательства имеется пример переименования судов с целью приведения их наименований в соответствие с административным делением соответствующей территории», — указали в Чечне.

Так, федеральным законом от 12 ноября 2018 года № 403-Ф3 «О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов» переименованы окружные военные суды: Восточно-Сибирский окружной военный суд — во 2-й Восточный окружной суд, Дальневосточный окружной военный суд — в 1-й Восточный окружной военный суд, Ленинградский окружной военный суд-в 1-й Западный окружной военный суд, Московскйй окружной военный суд — во 2-й Западный окружной военный суд, Северо-Кавказский окружной военный суд — в Южный окружной военный суд. Таким образом, не исключается возможность переименования районных судов города Грозного без ущерба для непрерывной деятельности указанных судов, приводят аргумент законодатели.