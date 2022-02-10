Архангельск, 10 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 3591 человека, 184 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стационарах медучреждений проходят лечение 2 370 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Рост числа пациентов реанимационных отделений незначительный: за две недели оно увеличилось на три человека, сейчас там проходят интенсивную терапию 80 жителей области», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число заболевших ковидом пополнили 197 076 человек, 701 ковид-пациент скончался.