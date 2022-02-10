Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM В Ленинградской области за 2021 год ликвидировали 833 незаконные свалки, найденные на землях лесного фонда, сообщили 10 февраля в пресс-службе областной администрации. Так, из лесов было вывезено 37 тысяч кубометров мусора.

Зимний лес Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудники лесной охраны ведут работа с арендаторами лесного фонда, которые, в соответствии с действующим законодательством, обязаны содержать территорию в надлежащем состоянии, убирать образовавшиеся свалки.

«В случае, если понимания с арендаторами найти не удается, область обращается в суд. В 2021 году в суды направлено 62 исковых заявления об обязании лесопользователей провести мероприятия по очистке территории от мусора. По 33 заявлениям свалки ликвидированы, по 10 ― на стадии исполнения, остальные ― на рассмотрении в суде», — подытожили в администрации региона.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области призывает граждан бережнее относиться к природе. О несанкционированном размещении мусора в лесах необходимо сообщить в ближайшее лесничество или в региональных диспетчерский пункт ЛОГКУ «Ленобллес».