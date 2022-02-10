Подгорица, 10 февраля 2022, 16:18 — REGNUM Директор Управления углеводородов министерства капитальных инвестиций Черногории Марко Аджич подтвердил информацию о том, что разведочное бурение на шельфе показало, что нефти там нет.

Буровая на шельфе
Буровая на шельфе
Gazprom.ru

«Был большой оптимизм, что на черногорском шельфе будет найдена нефть, но резервуар, до которого дошел итало-российский консорциум «Эни-Новатэк», высох. Нефть мигрировала из микроблока 5, где велось бурение в другие блоки шельфа, которых, вероятно, много, а также на суше, в Грахово, Црмнице, Жупе и Скадарском озеро», — сказал Аджич изданию «Победа»

Он говорит, что нужно найти, куда мигрировала нефть, исследовать другие локации, а также велика вероятность, что будут найдены газовые резервуары, в исследовании которых заинтересована компания Energean и нужно теперь найти партнера для бурения.