Подгорица, , 16:18 — REGNUM Директор Управления углеводородов министерства капитальных инвестиций Черногории Марко Аджич подтвердил информацию о том, что разведочное бурение на шельфе показало, что нефти там нет.

Буровая на шельфе Gazprom.ru

«Был большой оптимизм, что на черногорском шельфе будет найдена нефть, но резервуар, до которого дошел итало-российский консорциум «Эни-Новатэк», высох. Нефть мигрировала из микроблока 5, где велось бурение в другие блоки шельфа, которых, вероятно, много, а также на суше, в Грахово, Црмнице, Жупе и Скадарском озеро», — сказал Аджич изданию «Победа»

Он говорит, что нужно найти, куда мигрировала нефть, исследовать другие локации, а также велика вероятность, что будут найдены газовые резервуары, в исследовании которых заинтересована компания Energean и нужно теперь найти партнера для бурения.