Киев, 10 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время визита в Киев и переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Варшава выражает полную поддержку переговорам по вопросу Украины в рамках «нормандского формата». Об этом передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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»Для завершения кризиса на востоке Украины должна быть политическая воля всех заинтересованных сторон. То, что ОБСЕ обязано сделать, и безусловно, сделает, это — создание условий, чтобы такая политическая воля была как можно скорее и окончательно выражена, а ее результаты были внедрены. И здесь мы видим перспективность «нормандского формата», чтобы к консенсусу пришли Украина с Россией при поддержке Германии и Франции. Тогда может быть толк, поэтому Варшава полностью поддерживает такой формат», — указал Рау.

Сегодня вечером министр Збигнев Рау поедет на восток Украины и как представитель ОБСЕ посетит зону конфликта. В планах двухдневного визита главы польской дипломатии в Украину также встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина отказывается выполнять политические пункты Минских соглашений, призванных урегулировать ситуацию в Донбассе. При этом в Киеве и Варшаве обвиняют Москву, которая не является участником конфликта, в нарушении договорённостей.

Кроме того, в последнее время на Украине и в ряде западных стран Россию обвиняют в агрессивных намерениях по отношению к соседу. В Москве не раз категорически отвергали эти предположения и подчёркивали, что каких бы то ни было нападений в планах РФ не было и нет.