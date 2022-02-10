Киев, 10 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В настоящее время посольство России в Киеве прорабатывает вопрос о том, чтобы неосновной персонал российского диппредставительства временно покинул территорию Украины. Об этом 10 февраля заявил представитель посольства РФ.

Dmitry Karpezo Посольство России на Украине. Киев

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«Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, вероятно, посоветует неосновному персоналу своих дипломатических представительств на Украине покинуть территорию этой страны из-за действий англосаксонских коллег.