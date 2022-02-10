Тбилиси, , 15:44 — REGNUM Сотрудничество с самой крупной в Грузии оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ЕНД) привело к тому, что ряд мелких политических партий вовсе потеряли своих избирателей. Об этом в эфире телеканала «Рустави» заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

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Он прокомментировал призыв члена ЕНД Гиги Угулавы к мелким партиям войти в состав «Нацдвижения» и образовать там свою фракцию. Талаквадзе отметил, что некоторые партии уже объединялись с ЕНД для попадания в парламент, а потом теряли останки рейтинга к новым выборам.

«За последние два года оппозиция раскрывала подобные «зонты» не менее двух раз. В результате вошли партии, у которых было 2 — 3%, а вышли оттуда с 0%. То есть «Национальное движение» ограбило их политически», — сказал Талаквадзе.

Стоит отметить, что на выборах в парламент Грузии осенью 2020 года был снижен проходной барьер с 5% до 1%. Благодаря этому места в парламенте получили девять партий. Если бы этого не было сделано, то барьер преодолели бы только ЕНД и правящая партия «Грузинская мечта».