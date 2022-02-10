Афины , 10 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Если у Греции появятся дополнительные возможности для налоговых послаблений, они будут распределены между гражданами. Стоимость заимствований на рынках капитала возросла для всех европейских стран, и это означает необходимость быть очень осторожными в налоговой политике. Об этом заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас 9 февраля телеканалу ERT 1.

Греция

«Мы всегда действуем, основываясь на существующем финансовом пространстве, и на том, что каждая мера должна быть направлена на граждан, уделяя особое внимание наиболее уязвимым домохозяйствам», — сказал министр. Он добавил, что государство уже помогло гражданам, сократив взносы на социальное страхование, приняв меры поддержки для увеличения доступных доходов, и продолжает помогать. Стайкурас сказал, что правительство вдвое увеличило минимальную заработную плату, в то же время предлагая большую гибкость в погашении налогов и широкий спектр мер, направленных на облегчение бремени домашних хозяйств.

«Мы действуем и принимаем наши решения, основываясь на потребностях и возможностях фискального пространства, чтобы деньги шли гражданам и не терялись в цепочке поставок, а также для поддержки среднего класса и людей с низкими доходами. На данном этапе дальнейшего снижения налогов быть не может. Мы оставим некоторые средства в бюджете на потом, если это необходимо», — сказал Стайкурас.