Минск, , 15:39 — REGNUM Александр Лукашенко провёл 10 февраля «кадровый четверг» и назначил трёх новых заместителей министра иностранных дел. Глава министерства Владимир Макей сохранил свою должность.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Первым замминистра иностранных дел назначен Сергей Алейник — он будет курировать внешнюю политику постсоветской республики на нескольких континентах, прежде всего — на Западе. Повышения до заместителей министра иностранных дел получили Юрий Амбразевич и Игорь Назарук.

Павел Муравейко назначен первым замом госсекретаря Совбеза. Из Совбеза на должность замминистра юстицииназначен Олег Кот.

Лукашенко также назначил Владимира Улаховича послом в Венгрии, Хорватии, Боснии и Герцеговине по совместительству. Послом в Грузии назначен Анатолий Лис, послом во Вьетнаме — Владимир Боровиков, постпредом при ООН и других международных организациях в Женеве — Лариса Бельская.

Андрея Иванца руководитель постсоветской республики назначил министром образования, Игоря Брыло — министром сельского хозяйства и продовольствия. Александр Осенко повышен с директора Новополоцкого кабельного телевидения «Вектор» до гендиректора минского гостелеканала «Столичное телевидение» (СТВ), специализирующегося на оскорблениях белорусских инакомыслящих и зарубежных критиков Лукашенко.

Елена Куракина назначена ректором «Белорусской государственной академии музыки». Виталий Якубчик сменил кресло директора госпредприятия «Лидагропроммаш» на гендиректора «Лидсельмаш». Назначены также другие руководители и провинциальные чиновники.

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