Брюссель, , 15:40 — REGNUM Цены на газ в Евросоюзе не снизятся в течение 2022 года, об этом говорится в зимнем экономическим прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы прогноза отмечают, что фьючерсные контракты по-прежнему указывают на отступление от высоких уровней цен на газ после текущей зимы. Вместе с тем цены останутся повышенными.

«Однако цены в 2022 году, как ожидается, останутся выше, чем предполагалось осенью, прежде чем более существенно снизиться весной 2023 года», — указано в прогнозе.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах 9 февраля цена на газ в Европе, по данным лондонской биржи ICE, опустилась ниже отметки $900 за тысячу кубометров.

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